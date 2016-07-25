أخبار سوريا..غدا..لقاء بين موسكو وواشنطن والأمم المتحدة حول سوريا

قال نائب وزير الخارجية الروسى جينادى جاتيلوف أن لقاء ثلاثيا يجمع روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة حول سوريا سيعقد فى جنيف غدا.

وأضاف جاتيلوف، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الاثنين، أن اللقاء سيعقد فى قصر الأمم بجنيف، معربا فى الوقت ذاته عن أمله فى أن تبنى واشنطن موقفا بناء وتحقق تقدما فى العملية السورية، من خلال هذا اللقاء.

>