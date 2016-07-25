ضبط 15 قضية تموينية بسوهاج‎

مراسل «ONA»:

تمكنت مباحث التموين بسوهاج، من ضبط “15″ قضية تموينية، بيانها كالتالـي “شادي رشاد قاسم”، 30 سنة – صاحب مخبز بلدي، ويقيم بدائرة مركز المراغة لقيامه بالتلاعب فـي ماكينة صرف الخبز وإستيلاؤه علي “2255″ رغيف بلدي مدعم بدون وجه حق، حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ “1357.50″ ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون جنيهاً وخمسون قرشاً ، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين .

و”جمال عبد الفتاح محمدين”، 31 سنة – تاجر دقيق ،ويقيم بدائرة مركز المراغة لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز البلدية، لبيعها بالسوق السوداء ، وتم ضبط “100″ كجم دقيق بلدي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال مباحث التموين .

و”وحيد كمال عطية”، 18 سنة – تاجر أسماك مملحة ،ويقيم بدائرة مركز المراغة لحيازته وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحه للإستهلاك الآدمي ، وتم ضبط “30″ كجم أسماك مملحة – تحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال إدارة مباحث التموين .