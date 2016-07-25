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الأفوكادو أفضل طعام للأطفال خلال السنة الأولى

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الأفوكادو أفضل طعام للأطفال خلال السنة الأولى الأفوكادو أفضل طعام للأطفال خلال السنة الأولى
الأفوكادو من الفاكهة المفضلة لدى الكثيرين، ولها مذاق جيد، لكن لا يقتصر الأمر على ذلك فلها أيضا العديد من الفوائد الصحية على تطوير ونمو الطفل.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن الأفوكادو تكون أفضل طعام للأطفال خلال السنة الأولى، فإنه يساعد على تعزيز ونمو الطفل الرضيع، كما أظهرت النتائج أن الأفوكادو توفر مصدرا مثاليا من السعرات الحرارية، وتوفر المزيد من الطاقة والنمو عند فطام الطفل.

وقال الدكتور روبرت موراى - أستاذ من جامعة ولاية أوهايو فى الولايات المتحدة - إن الأفوكادو يحتوى على قوام لين وناعم يساعد الأطفال الرضع على تطوير القدرة على المضغ والابتلاع، كما أنه يعد من الفاكهة التى تحتوى على القليل من السكريات، وتساعد على تنمية الطفل عند فطمه.

وحسب التقرير فإن الأفوكادو يكون غنيا بالمواد الغذائية الرئيسية عند تناوله فى وجبة واحدة، وتشمل العناصر الغذائية حامض الفوليك وفيتامين e واللوتين، وهذه العناصر تساعد بشكل كبير على تعزيز امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان.


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