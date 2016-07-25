أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إصابة 7 من رجال الشرطة في حادث انقلاب سيارة بالأقصر

Google+ Print
صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل «ONA»:

أصيب 7 من رجال الشرطة، بجروح وكسور وكدمات في حادث إنقلاب سيارة شرطة، بالطريق الصحراوى الغربي بالقرب من مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

تلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العقيد أسامة جمعة رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي إسنا وأرمنت، يفيد بإصابة النقيب إسلام محمد إبراهيم وملازم أول المعتصم رمضان بغدادى ومندوب شرطة أحمد دياب أبوزيد والعريف محمد عباس وعسكرى حسن محمد بسطاوى والمجندان كرلس صبحى عياد وأحمد محمد عبد القادر في حادث إنقلاب سيارة شرطة على طريق القاهرة أسوان الصحراوى الغربي بالقرب من مدينة إسنا، كانت قادمة من محافظة أسيوط متجهة الى محافظة أسوان .

تم نقل المصابين الى مستشفى إسنا المركزى، وقام محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بزيارة المصابين في المستشفي للإطمئنان على حالتهم، نيابة عن محافظ الأقصر محمد بدر.

IMG-20160725-WA0001

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا