إصابة 7 من رجال الشرطة في حادث انقلاب سيارة بالأقصر

مراسل «ONA»:

أصيب 7 من رجال الشرطة، بجروح وكسور وكدمات في حادث إنقلاب سيارة شرطة، بالطريق الصحراوى الغربي بالقرب من مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

تلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العقيد أسامة جمعة رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي إسنا وأرمنت، يفيد بإصابة النقيب إسلام محمد إبراهيم وملازم أول المعتصم رمضان بغدادى ومندوب شرطة أحمد دياب أبوزيد والعريف محمد عباس وعسكرى حسن محمد بسطاوى والمجندان كرلس صبحى عياد وأحمد محمد عبد القادر في حادث إنقلاب سيارة شرطة على طريق القاهرة أسوان الصحراوى الغربي بالقرب من مدينة إسنا، كانت قادمة من محافظة أسيوط متجهة الى محافظة أسوان .

تم نقل المصابين الى مستشفى إسنا المركزى، وقام محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بزيارة المصابين في المستشفي للإطمئنان على حالتهم، نيابة عن محافظ الأقصر محمد بدر.