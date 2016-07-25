انخفاض الحد الأدنى للقبول بكليات القمة من 0.5% إلى 1% بتنسيق العام الجديد

كشفت نتيجة الثانوية العامة والإحصائيات التى أعلنها الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، المتعلقة بأعداد الطلاب الناجحين، بعض المؤشرات الأولية لتنسيق العام الدراسى الجديد، حيث أكدت الإحصاءات تدنى الحد الأدنى للقبول بكليات القمة بنسبة 0.5% إلى 1% عن الحد الأدنى للقبول بتلك الكليات للعام الماضى.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد الطلاب الذين حصلوا على مجموع من 95% إلى 100% يقل عن عدد طلاب هذه الشريحة للعام الماضى بحوالى 1000 طالب، حيث ينتظر مكتب التنسيق واللجنة العليا للتنسيق بالمجلس الأعلى للجامعات المتجمع التكرارى الخاص بطلاب الثانوية العامة لهذا العام، لوضع المؤشرات النهائية لتنسيق القبول بكليات القمة.

وكانت كليات القمة خلال العام الماضى قبلت بنسب أعلى من نظيراتها بالعام الحالى بحسب ما كشفته الإحصائيات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة، حيث قبلت كلية الطب 98.17% و97.9% لطب الفم والأسنان، و96.6% للصيدلة، و96.2% للعلاج الطبيعى، و96.1% لطب البيطرى، و98.3% لهندسة البترول، و93.1% للهندسة، و90.2% للفنون الجميلة، و90.3% للفنون التطبيقية، و90.6% للحاسبات والمعلومات، و95.3% للاقتصاد والعلوم السياسية.

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