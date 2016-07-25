بعد انتشار مكعبات القهوة.. أخصائى جهاز هضمى: تصيب بالسكتة القلبية

يبدو أن عشاق القهوة قد نالوا غايتهم من الحصول على القدر الذى يحتاجونه يوميا دون الحاجة إلى الوقوف أمام النار فى انتظار فنجان القهوة الصباحى، حيث استطاعت إحدى شركات الحلويات من عمل "كاندى" أو مكعبات قابلة للمضغ من القهوة.

فبدلا من تناول فنجان القهوة صباحا للحصول على جرعة نشاط قبل يوم عمل طويل، يمكنك تناول إحدى هذه المكعبات بدلا منها، ويعلق الدكتور "أسامة فكرى" رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بمستشفى دار الشفاء أخصائى الجهاز الهضمى والكبد، قائلا: "الكافيين يوجد فى العديد من المشروبات التى نتناولها طوال اليوم والمسموح به وفقا للتوصيات العالمية هو 400 مل جرام من الكافيين فى اليوم الواحد، والمكعب الواحد من الـ"كاندى" تحتوى على 50 مل جرام من الكافيين، ويمكن أن يتناول منها الفرد أكثر من الحد المسموح به وهو ما يعرضه للعديد من المشكلات".

وتابع: "لا نستطيع إنكار فائدة القهوة كمشروب معتاد عليه ولكن هذه المكعبات مغطاة بالسكر، بالإضافة إلى مكونات السكر التى احتوت عليها أثناء التكوين وهو ما يعطينا نسبة سكريات زائدة، وهو ما يسبب مشكلات صحية أخرى غير مشكلات زيادة نسبة الكافيين فى الجسم، بالإضافة إلى 400 مكون آخر لا نعرف مصدرهم وهو الأمر المقلق فى هذه المكعبات.

وأشار الدكتور "أسامة" إلى الأمراض التى قد يتعرض لها الفرد عند تناوله هذه المكعبات باستمرار منها زيادة ضربات القلب، الأرق وقلة النوم، القهوة قد تتعارض مع الأدوية مثل أقراص القلب والمضادات الحيوية الشهيرة، وجميع الأبحاث الحالية تشير إلى أن تأثير هذه المكعبات تشبه مشروبات الطاقة، وهو ما يجعلنا نحذر من استخدامها، نظرا للأمراض التى تسببها مشروبات الطاقة وعلى رأسها السكتة القلبية.

ونصح الدكتور "أسامة" بابتعاد الأطفال والحوامل عن هذه المكعبات، حيث إن الأطفال مستوى الكافيين المسموح لهم فى اليوم 100 جرام ومتوفرين فى العديد من المشروبات التى يتناولونها، أما الحوامل فغير مسموح لهم غير بفنجان واحد فى اليوم.