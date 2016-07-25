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نوليتو: أصبت بالانتقال لسيتي بدلا من برشلونة

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نوليتو: أصبت بالانتقال لسيتي بدلا من برشلونة نوليتو: أصبت بالانتقال لسيتي بدلا من برشلونة

يرى نوليتو مهاجم مانشستر سيتي الجديد أنه أصاب الرأي حين قرر الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بدلا من برشلونة، وذلك بعدما أراد الأخير استعادته.

وقال نوليتو للصحفيين:"تحدثت عن الأمر مع عائلتي ووكيل أعمالي. أعتقد أنه القرار الأمثل لي ولمسيرتي الكروية. أخذت يومين لحسم القرار".

وأضاف "جئت إلى الدوري الإنجليزي للعب تحت قيادة جوسيب جوارديولا الذي سيشركني مع الفريق الأول لسيتي".

وأردف "كنت محظوظا باللعب قليلا مع ليونيل ميسي، لكنني أريد الاستمتاع في حياتي بلعب كرة القدم".

وانتقل الدولي الإسباني صاحب الـ29 عاما من سيلتا فيجو إلى سيتي مقابل 13.8 مليون جنيه إسترليني، مفضلا الأخير على برشلونة الذي لعب له من 2008 إلى 2011.

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