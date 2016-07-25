القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى بكوم أمبو

ألقت قوة من رجال المباحث بأسوان، القبض على عاطل له معلومات جنائية مسجلة، وبحيازته سلاح نارى فى أحد الأكمنة بدائرة مركز كوم أمبو، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو، عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم "محمد. م"-26 سنة عاطل- السابق ضبطه واتهامه فى 12 قضية متنوعة، وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12مللى، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع .

تحرر المحضررقم 2932 لسنة 2016 م إدارى سلاح مركز كوم أمبو، وتولت نيابة المركز التحقيق.

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