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اليوم.. نظر محاكمة 4 متهمين بحرق ملهى ليلى بالعجوزة

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اليوم.. نظر محاكمة 4 متهمين بحرق ملهى ليلى بالعجوزة اليوم.. نظر محاكمة 4 متهمين بحرق ملهى ليلى بالعجوزة
تنظر اليوم الاثنين، محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 4 متهمين بحرق ملهى العجوزة.

كانت المحكمة قد أجلت الجلسة، لليوم الاثنين، لتمكين الدفاع من الاطلاع على مذكرتى النيابة الإدارية، وتقديم ممثل هيئة قضايا الدولة لمذكراته فى الدعوى المدنية، ولسماع أقوال الشاهد الرابع محمد مصطفى عبد السلام فرد أمن، مع استمرار حبس المتهمين.

واستمعت المحكمة فى جلساتها إلى شهادة الرائد أحمد محمد توفيق رئيس مباحث قسم العجوزة أنذاك، والذى قال إن المتهمين المقبوض عليهم هم مرتكبى الواقعة، موضحا أنه تم القبض عليهم من أماكن متفرقة وبحوزتهم زجاجات مولوتوف.

وأضاف فى شهادته أنه ورد إليه بلاغا بوجود حريق فى المبنى، وبعد انتقاله ومعه قوة أمنية، شاهد حريق الملهى، وعثر على زجاجات مولوتوف، وذلك إثر مشادة بين العاملين بالملهى والمتهمين، بعد طردهم من الملهى، فتوجه المتهمون وأحضروا أتباعهم وبحوزتهم زجاجات مولوتوف، للانتقام، وحدثت مشاجرة بين الطرفين، وقام المتهمون بحرق الملهى.

وأوضح أن تحرياته توصلت إلى أن المتهمين الذين تم القبض عليهم هم مرتكبو الواقعة، واعترفوا تفصيليا بالواقعة.


>تأجيل محاكمة 4 متهمين بحرق ملهى ليلى بالعجوزة لجلسة 25 يوليو المقبل
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