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مناقشة القواعد الجديدة للاعتماد فى اجتماع مراكز الجودة بجامعة المنوفية

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مناقشة القواعد الجديدة للاعتماد فى اجتماع مراكز الجودة بجامعة المنوفية مناقشة القواعد الجديدة للاعتماد فى اجتماع مراكز الجودة بجامعة المنوفية
عُقد الاجتماع الأول لمديرى وحدات الجودة بكليات ومعاهد جامعة المنوفية برئاسة الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة وفاء زهران مدير مركز توكيد الجودة بالجامعة، ومديرى وحدات الجودة بكليات ومعاهد الجامعة، لمناقشة مقترح خطة عمل مركز توكيد الجودة بالجامعة للعام الجامعى 2016-2017 م، وبحث أهدافها المتمركزة حول تقديم الدعم الفنى لوحدات ضمان الجودة بالكليات، وتأهيل 50% من كليات الجامعة للاعتماد، إلى جانب رفع الوعى بأهمية تطبيق معايير ضمان جودة التعليم لدى جميع الفئات بالجامعة وتحديد الفترة الزمنية لتحقيق هذه الأهداف.

وأكد الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى بيان على أن الجامعة تسعى بكل قوة إلى زيادة عدد الكليات الحاصلة على الجودة والاعتماد فى العام المقبل، واللحاق بكليات الهندسة والطب والتمريض والهندسة الإلكترونية التى حصلت على الاعتماد، موجهاً كل أعضاء الجودة للعمل والسعى فى إطار تحقيق هذا الهدف، والعمل وفق سياسة الفريق والالتزام بالمعايير التى أقرتها هيئة الجودة والاعتماد، والآلية التى وضعتها الجامعة فى تقديم كل الدعم للكليات ومتابعة ومراجعة جميع الوحدات وتقديم الدعم الفنى لها وكتابة التقارير التى تُعرض على مجلس الجامعة وعرض نقاط القوة وتحسين النقاط التى تحتاجها كل كلية .

واستعرض "عادل مبارك" الإصدار الجديد لدليل معايير الجودة والاعتماد للكليات والمعاهد العليا، حيث أشار إلى وجود دمج فى بعض المعايير والمؤشرات، وأن هذه المعايير أسهل فى تطبيقها من المعايير القديمة، فهناك ما يسمى بمنطوق المعايير ومؤشراته والممارسات التى تقوم بها الكلية وتقييمات المؤسسة بالدراسة الذاتية. وأن هناك بعض الكليات التى فى مرحلة الإرجاء تسير على النظام القديم، وأن القواعد الجديدة تحتوى على 12 معيارا، وهم كالتالى: التخطيط الاستراتيجى، القيادة والحوكمة، إدارة الجودة والتطوير، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، الجهاز الإدارى، الموارد المادية والمالية، المعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية، التدريس والتعلم، الطلاب والخريجين، البحث العلمى والأنشطة العلمية، الدراسات العليا، المشاركة المجتمعية والتنمية البيئية.

وأضافت الدكتورة وفاء زهران مدير مركز توكيد الجودة بالجامعة، أن الجميع يسعى إلى خدمة جامعة المنوفية لتكون فى مقدمة جامعات والوطن العربى من خلال إستغلال الطاقة الشبابية والحماسة الموجودة من قيادات الجامعة لزيادة أعداد كليات الجامعة والعمل على تطوير جودة التعليم بكليات الجامعة من خلال فريق عمل وحدات الجودة والاعتماد بكل كلية من كليات الجامعة .


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