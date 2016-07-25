جامعة حمدان بن محمد الذكية تحوز اعتراف «بيرسون»

حازت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» اعتراف «بيرسون العالمية» في التعليم في إنجاز سبّاق يُضاف إلى مسيرتها الحافلة بالريادة في دفع عجلة الابتكار في التعلم والتعليم في العالم العربي، حيث تأتي الخطوة تقديراً لتميز «نموذج التدريب الذكي» الذي يعكس نجاح الجامعة اللافت في تبنّي أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم، وذلك في إطار شراكات استراتيجية فاعلة مع نخبة المؤسسات الدولية المعنية بإجراء المقارنات المعيارية ضمن قطاع التعليم.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة: يشرفنا الحصول على تصنيف دولي متقدم من شركة عالمية مرموقة في مجال التعلم والتعليم، مثل «بيرسون العالمية»، والذي يأتي بمثابة تأكيد جديد على ريادة الجامعة في نشر ثقافة الجودة والتميز والبحث العلمي من خلال التعليم الذكي، وابتكار طرائق جديدة لإدارة المنظومة التعليمية والتدريبية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

ومما لا شك فيه بأنّ الحصول على اعتراف «بيرسون العالمية» في التعليم يعزز مكانتنا في الصدارة إقليمياً من حيث توفير تعليم عالي الجودة، عملاً بالتوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، ومتابعة مجلس الأمناء في الجامعة في سبيل إعادة رسم ملامح مستقبل التعليم والتعلم في العالم العربي باستخدام أساليب إبداعية تلبي متطلبات القرن الحادي والعشرين.

نقلة

وأضاف العور: يمثل الإنجاز الجديد نقلة نوعية باتجاه ترسيخ ريادة «جامعة حمدان بن محمد الذكية» في إثراء المعرفة وتعزيز التميز والجودة والابتكار في التعلم الذكي والبحث العلمي، لا سيّما وأنّه يخولنا توفير محفظتنا المتكاملة من البرامج الأكاديمية والتدريبية القائمة على منهجية التعليم الذكي موسومة بـ«علامة التميز الدولي في الجودة» من «بيرسون»، في دليل دامغ على مطابقة منهجياتنا الإدارية والتشغيلية والتدريبية والتعليمية لأعلى مقاييس الجودة العالمية.

ونتطلع بثقة حيال هذه الخطوة النوعية التي ستضمن حصول دارسينا الحاليين والمستقبليين على مستوى تعليمي عالي الجودة، بما يصب في خدمة تطلعاتنا المشتركة مع «بيرسون» في تحسين حياة الأشخاص حول العالم من خلال التعلم والتعليم.

منهجية

ويتبنّى «نموذج التدريب الذكي» منهجية قائمة على 3 مراحل مستقلة تتمثل في «التثقيف» و«التطبيق» والتوجيه«. وتعتبر مرحلة»التثقيف«محطة مستندة إلى نهج التعلم الذاتي في سبيل تزويد المشاركين بالمعلومات الأساسية استعداداً للانتقال إلى مرحلة»التطبيق«، والتي تعد «الدعامة الأساسية لتحقيق أهداف التدريب الذكي، أما مرحلة»التوجيه«فتمثل المحطة الختامية التي تتخلل تقديم الدعم والإرشاد للمشاركين عبر الأدوات الرقمية.

اعتراف «بيرسون»

يحظى اعتراف «بيرسون العالمية» في التعليم بأهمية عالية كونه مؤشرا دوليا مستقلا لقياس جودة برامج التعليم والتدريب المقدمة من قبل المؤسسات الأكاديمية والجامعات حول العالم.

ويأتي حصول»جامعة حمدان بن محمد الذكية«على التصنيف الدولي المرموق عقب عملية تقييمية شاملة، استهدفت قياس الأداء التنظيمي وتحديد مستوى الكفاءة في إدارة منظومة التعليم والتدريب والاختبار والتقييم.