أخبار اليمن..طائرات التحالف تقصف مواقع للقاعدة والحوثيين باليمن

قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع لتنظيم القاعدة فى محافظة أبين جنوب شرق اليمن على مشارف بلدة جعار مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصرهم.

وذكرت مصادر محلية أن الطائرات استهدفت تجمعا للقاعدة فى معسكر 7 أكتوبر بمدينة الحصن الذى تتمركز فيه عناصر القاعدة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مواقع القصف داخل المعسكر، كما قصفت سيارة كانت فى طريقها للدخول للمعسكر الذى كان مصنعا للأسلحة قبل ذلك.

ونقلت صحيفة /الأمناء نت/، التى تصدر فى عدن فى نسختها الالكترونية، عن مصادر عسكرية أن قوات الجيش فى أبين بالتنسيق مع قوات التحالف العربى تستعد لشن هجوم جديد على مواقع التنظيم فى المحافظة، وعقدت عدة اجتماعات بحث فيها المسئولون من الجانبين خططا لشن عمليات جديدة ضد التنظيم بعد الهجوم الكبير الذى تم فى شهر مارس الماضى وأسفر عن استعادة القوات الحكومية السيطرة على مدن رئيسية فى لحج والمكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن شهود عيان، أن عناصر التنظيم يزرعون الألغام والعبوات الناسفة على طول الطريق الواصل بين أبين وعدن استعدادا للهجوم المرتقب.

>وأضافت أن مجموعات مسلحة من عناصر القاعدة هاجمت الليلة الماضية مستشفى ابن خلدون واشتبكت مع أفراد حراسة المستشفى، فيما هاجمت عناصر أخرى إدارة الضمان الاجتماعى فى مدينة الحوطة بلحج.

>وفى سياق متصل، قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى جبهات القتال بمدينة تعز جنوب غرب اليمن.

>وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى لمدينة تعز أن الطائرات استهدفت تجمعات وسيارات ومخازن تموين للمليشيات فى منطقة مفرق الحديدة بمدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر مما أدى إلى مقتل حوالى 20 من عناصرهم بينهم قيادى حوثى بارز يدعى أبو طه وإصابة العشرات منهم.

>وأوضح أن المليشيات تحشد تعزيزات إلى مواقع تمركزها فى محيط قرى حمير ودفعت بقناصة فى منطقنى العبدلة ومقبنة، كما واصلت حشد تعزيزاتها إلى معسكر العمرى عبر منطقة الوازعية غرب تعز، وأشار إلى أن المليشيات واصلت قصف مواقع القوات الحكومية والمناطق السكنية فى المدينة بمختلف أنواع الأسلحة مما أدى إلى إصابة 5 مدنيين و8 من القوات الحكومية.