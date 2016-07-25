أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

انفجارات فى عدن جنوبى اليمن

Google+ Print
انفجارات فى عدن جنوبى اليمن انفجارات فى عدن جنوبى اليمن
وقعت عدة انفجارات مساء أمس الأحد فى مدينة عدن جنوبى اليمن فى إطار تصعيد أعمال العنف التى تشهدها المدينة منذ وصول اللواء حسين عرب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية برفقة عدد من الوزراء إلى عدن لممارسة مهامهم الحكومية من عدن.

وذكرت مصادر أمنية فى شرطة عدن أن انفجارا وقع بجوار منزل اللواء أحمد سيف اليافعى قائد المنطقة العسكرية الرابعة فى منطقة دار سعد بعدن اثر استهدافه من قبل مجهولين بقذيفة ار بى جى وقامت قوات الحراسة بالمنزل بالرد على مصدر القذيفة، ولم يؤد الانفجار إلى وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وذكرت صحيفة / عدن الغد / فى نسختها الإلكترونية أن مجهولين أطلقوا قذيفة هاون على معسكر قوات التحالف العربى بعدن سقطت بالقرب من إحدى البوابات دون وقوع خسائر.

كما سقطت قذيفتا هاون بالقرب من مقر اللواء الخامس مظلات المتمركز على طريق صبر بمحافظة لحج المجاورة فى محيط المعسكر دون وقوع إصابات وسمع دوى الانفجارت قويا فى المناطق المحيطة بالمعسكر.

وفى تطور آخر انفجرت قنبلة يدوية فى مسلح كان يستقل دراجة نارية أثناء محاولته استهداف نقطة بير فضل الأمنية الليلة الماضية على طريق المنصورة بمحافظة عدن.

وذكر شهود عيان أن المسلح حاول إلقاء القنبلة، وهو على بعد أمتار من النقطة الأمنية، ناحية الجنود إلا أنهم انتبهوا إليه وأطلقوا عليه النار وأصابوه وانفجرت القنبلة فيه فمات على الفور وأصيب أحد الجنود بشظية جراء انفجار القنبلة.

وأوضحت مصادر أمنية أن المهاجم المسلح يشتبه فى انتمائه لجماعات إرهابية متشددة.

وكان اللواء حسين عرب قد عقد اجتماعا القيادات الأمنية والعسكرية فى عدن بهدف التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية فى عدن قرر فيه نقل تبعية قوات الحزام الأمنى التى تتبع التيار السلفى وتعمل بصورة مستقلة عن أمن المدينة إلى إدارة أمن عدن برئاسة اللواء شلال شايع مدير الأمن وأن تكون اللجنة الأمنية بالمحافظة برئاسة المحافظ اللواء عيدروس الزبيدى الذى يقوم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية.

كما قرر الاجتماع تشكيل لجنة لمعالجة الوضع الأمنى لمطار عدن الدولى برئاسة الوزير وعضوية قائد المنطقة العسكرية الرابعة ومحافظ عدن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365