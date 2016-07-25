انفجارات فى عدن جنوبى اليمن

وقعت عدة انفجارات مساء أمس الأحد فى مدينة عدن جنوبى اليمن فى إطار تصعيد أعمال العنف التى تشهدها المدينة منذ وصول اللواء حسين عرب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية برفقة عدد من الوزراء إلى عدن لممارسة مهامهم الحكومية من عدن.

وذكرت مصادر أمنية فى شرطة عدن أن انفجارا وقع بجوار منزل اللواء أحمد سيف اليافعى قائد المنطقة العسكرية الرابعة فى منطقة دار سعد بعدن اثر استهدافه من قبل مجهولين بقذيفة ار بى جى وقامت قوات الحراسة بالمنزل بالرد على مصدر القذيفة، ولم يؤد الانفجار إلى وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وذكرت صحيفة / عدن الغد / فى نسختها الإلكترونية أن مجهولين أطلقوا قذيفة هاون على معسكر قوات التحالف العربى بعدن سقطت بالقرب من إحدى البوابات دون وقوع خسائر.

كما سقطت قذيفتا هاون بالقرب من مقر اللواء الخامس مظلات المتمركز على طريق صبر بمحافظة لحج المجاورة فى محيط المعسكر دون وقوع إصابات وسمع دوى الانفجارت قويا فى المناطق المحيطة بالمعسكر.

وفى تطور آخر انفجرت قنبلة يدوية فى مسلح كان يستقل دراجة نارية أثناء محاولته استهداف نقطة بير فضل الأمنية الليلة الماضية على طريق المنصورة بمحافظة عدن.

وذكر شهود عيان أن المسلح حاول إلقاء القنبلة، وهو على بعد أمتار من النقطة الأمنية، ناحية الجنود إلا أنهم انتبهوا إليه وأطلقوا عليه النار وأصابوه وانفجرت القنبلة فيه فمات على الفور وأصيب أحد الجنود بشظية جراء انفجار القنبلة.

وأوضحت مصادر أمنية أن المهاجم المسلح يشتبه فى انتمائه لجماعات إرهابية متشددة.

وكان اللواء حسين عرب قد عقد اجتماعا القيادات الأمنية والعسكرية فى عدن بهدف التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية فى عدن قرر فيه نقل تبعية قوات الحزام الأمنى التى تتبع التيار السلفى وتعمل بصورة مستقلة عن أمن المدينة إلى إدارة أمن عدن برئاسة اللواء شلال شايع مدير الأمن وأن تكون اللجنة الأمنية بالمحافظة برئاسة المحافظ اللواء عيدروس الزبيدى الذى يقوم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية.

كما قرر الاجتماع تشكيل لجنة لمعالجة الوضع الأمنى لمطار عدن الدولى برئاسة الوزير وعضوية قائد المنطقة العسكرية الرابعة ومحافظ عدن.

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