أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أوبامييانج: ريال مدريد هو الوحيد الذي أترك دورتموند من أجله.. ولكن

Google+ Print
أوبامييانج: ريال مدريد هو الوحيد الذي أترك دورتموند من أجله.. ولكن أوبامييانج: ريال مدريد هو الوحيد الذي أترك دورتموند من أجله.. ولكن

أقر بيير أوبامييانج نجم بروسيا دورتموند وأفضل لاعب في القارة السمراء العام الماضي برغبته في اللعب لريال مدريد، مشيرا إلى أن ذلك قد يحدث مستقبلا.

وقال الدولي الجابوني في تصريحات نشرتها يوروسبورت:"الفريق الوحيد الذي قد أترك دورتموند من أجله هو ريال مدريد".

ثم استدرك "لكن ليس الآن".

وأضاف "أتمنى اللعب لريال مدريد، فهو أحد أكبر أهدافي في مسيرتي الكروية. لكن في هذه اللحظة كل شيء على ما يرام".

وتألق أوبامييانج مع أسود الفستيفاليا الموسم المنصرم، فسجل 39 هدفا في 46 مباراة جعلته محط أنظار كبار أندية القارة العجوز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل