أوبامييانج: ريال مدريد هو الوحيد الذي أترك دورتموند من أجله.. ولكن

أقر بيير أوبامييانج نجم بروسيا دورتموند وأفضل لاعب في القارة السمراء العام الماضي برغبته في اللعب لريال مدريد، مشيرا إلى أن ذلك قد يحدث مستقبلا.

وقال الدولي الجابوني في تصريحات نشرتها شبكة يوروسبورت:"الفريق الوحيد الذي قد أترك دورتموند من أجله هو ريال مدريد".

ثم استدرك "لكن ليس الآن".

وأضاف "أتمنى اللعب لريال مدريد، فهو أحد أكبر أهدافي في مسيرتي الكروية. لكن في هذه اللحظة كل شيء على ما يرام".

وتألق أوبامييانج مع أسود الفستيفاليا الموسم المنصرم، فسجل 39 هدفا في 46 مباراة جعلته محط أنظار كبار أندية القارة العجوز.