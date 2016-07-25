لراغبى ضبط السكر وخفض الوزن.. تجنب السكريات والنشويات

أكد الدكتور أسامة حمدى، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد رئيس قسم السمنة والسكر بمركزجوزلين بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الخطوة الأولى لخفض الوزن، والوقاية من مرض السكر، وتنظيم السكر فى الدم للمرضى تكمن فى خفض النشويات من ثلاثة مجموعات قدر الإمكان.

المجموعة الأولى تشمل السكريات، وهو كل ما يحتوى أو أضيف له السكر، كالحلويات والأيس كريم، والمشروبات الغازية المحتوية على السكر والعصائر وشيكولاتة الحليب.

المجموعة الثانية: تشمل منتجات القمح كالخبز والمكرونة والبيتزا والفطائر والمخبوزات.

المجموعة الثالثة: تشمل الأرز والذرة والبطاطس بجميع أشكالها، مشيرا إلى أنه إذا أردت تناولها فكمية لا تتعدى نصف الرغيف الأسمر، أو أقل فى الوجبة الواحدة، أو ثلاثة ملاعق من الأرز المغسول بشدة قبل الطبخ، مع الاعتماد على الخضراوات الطازجة كالسلطة، والمطبوخة كالفاصوليا والكوسة والباذنجان والبسلة، وجميع البقوليات خاصة الفول والعدس ومنتجات الألبان مع حبة واحدة من الفاكهة.

وقال د. أسامة إن بعض الأطعمة تزيد الإحساس بالامتلاء وتنبه هرمونات الشبع، كما أن بعض التغيير فى النظام الغذائى قد يؤدى الى الخفض الشديد فى كمية الأكل، وبالتالى خفض الوزن والسكر ودهون الدم الضارة وضغط الدم.

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