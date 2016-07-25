أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جاف على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى متر ونصف حتى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن ، الصغرى العظمى:

القاهرة 25 37 الإسكندرية 25 32 مطروح 23 32 بورسعيد 25 32 دمياط 25 32 بلطيم 24 32 الإسماعيلية 24 37 السويس 25 38 العريش 22 34 نخل 19 37 طابا 23 37 الطور 26 36 مرسى علم 28 40 الغردقة 27 40 شرم الشيخ 28 39 رفح 21 33 كاترين 18 34 سيوة 22 36 المنيا 24 38 الفيوم 24 38 رأس سدر 25 37 أبوسمبل 28 40 وسط الدلتا 25 37 أسيوط 24 38 سوهاج 25 39 الأقصر 26 40 أسوان 28 41 شلاتين 31 40 حلايب 32 38 الوادى الجديد 26 39 قنا 27 40 نويبع 28 38 السلوم 20 33.

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: الحرارة تستمر بالمعدل الحالى غدا.. وترتفع الثلاثاء لـ38 درجة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب المصريين بالثبات والصمود وما يحدث ما هو إلا محاولة لتحطيم المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب المصريين بالثبات والصمود وما يحدث ما هو إلا محاولة لتحطيم المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين

ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب

ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب