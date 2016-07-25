الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جاف على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى متر ونصف حتى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، الصغرى العظمى:

القاهرة 25 37 الإسكندرية 25 32 مطروح 23 32 بورسعيد 25 32 دمياط 25 32 بلطيم 24 32 الإسماعيلية 24 37 السويس 25 38 العريش 22 34 نخل 19 37 طابا 23 37 الطور 26 36 مرسى علم 28 40 الغردقة 27 40 شرم الشيخ 28 39 رفح 21 33 كاترين 18 34 سيوة 22 36 المنيا 24 38 الفيوم 24 38 رأس سدر 25 37 أبوسمبل 28 40 وسط الدلتا 25 37 أسيوط 24 38 سوهاج 25 39 الأقصر 26 40 أسوان 28 41 شلاتين 31 40 حلايب 32 38 الوادى الجديد 26 39 قنا 27 40 نويبع 28 38 السلوم 20 33.

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: الحرارة تستمر بالمعدل الحالى غدا.. وترتفع الثلاثاء لـ38 درجة

>