سكرتير محافظة جنوب سيناء: وزير النقل يتفقد مدن خليج العقبة الخميس

قال اللواء محمود عيس سكرتير عام محافظة جنوب سيناء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": تستعد محافظة جنوب سيناء لاستقبال زيارة الدكتور جلال سعيد وزير النقل يوم الخميس القادم، حيث يتفقد حالة الطرق بالمحافظة بدءا بمدن خليج العقبة من شرم الشيخ ودهب ونوبيع وحتى طابا والمخطط له فى الموازنة العام الحالى ضمن الخطة 2016 / 2017 منها زواج طريق دهب/ نوبيع طول 25 كم بتكلفة 60 مليون جنيه، توسعة ورفع كفاءة طريق نويبع/ طابا بطول 65 كم بتكلفة 160 مليون جنيه.

كما يتفقد استكمال ترميم طريق نوبيع، وادى سعال، كما يتفقد الأعمال التى لم تنهى منها طريق نوبيع / طابا وسرعة الإنجاز منها ودفع الشركات المنفذة من الانتهاء بالصور المطلوبة على الوجه الأكمل.



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