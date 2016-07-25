"نور كفر الشيخ" يهنئ أوائل الثانوية بالمحافظة ويعلن عن تنظيم حفل لتكريمهم

وأكد سليم فى تصريحات صحفيه أن أمانة الحزب بالمحافظة ستنظم حفلا لتكريم الأوائل والمتفوقين على مستوى المحافظة سيتم تحديد موعده لاحقًا.
يذكر أن 6 طلاب من أبناء محافظة كفر الشيخ على مراكز ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة، ندى على عبدالسلام الجمال - الأول مكرر - المجموع 409.5 - إدارة شرق كفر الشيخ - مدرسة الشهيد هشام بركات،وأميرة صادق اسماعيل - الأول مكرر - المجموع 409.5 - إدارة شرق كفر الشيخ - مدرسة كفر الزيات ثانوية بنات، محمد إبراهيم عبدالعزيز اسماعيل النجار - الأول مكرر- المجموع 409.5 - إدارة قلين - مدرسة قلين الثانوية بنين الجديدة،و مصطفى فتحى طه محمد - الأول مكرر -المجموع 409.5 - إدارة سيدى سالم - مدرسة سيدى سالم الثانوية بنين،و عبير السيد محمد الشوادى - الأول مكرر - المجموع 409.5 - إدارة بيلا - مدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات،أميرة عباس فوزى صالح حسين - الرابع مكرر - المجموع 408.5 - إدارة بلطيم - مدرسة برج البرلس الثانوية المشتركة.
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