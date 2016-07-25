أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"نور كفر الشيخ" يهنئ أوائل الثانوية بالمحافظة ويعلن عن تنظيم حفل لتكريمهم

Google+ Print
"نور كفر الشيخ" يهنئ أوائل الثانوية بالمحافظة ويعلن عن تنظيم حفل لتكريمهم "نور كفر الشيخ" يهنئ أوائل الثانوية بالمحافظة ويعلن عن تنظيم حفل لتكريمهم
هنأ الدكتور مجدى سليم الأمين العام المساعد لحزب النور، وأمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة.

وأكد سليم فى تصريحات صحفيه أن أمانة الحزب بالمحافظة ستنظم حفلا لتكريم الأوائل والمتفوقين على مستوى المحافظة سيتم تحديد موعده لاحقًا.

يذكر أن 6 طلاب من أبناء محافظة كفر الشيخ على مراكز ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة، ندى على عبدالسلام الجمال - الأول مكرر - المجموع 409.5 - إدارة شرق كفر الشيخ - مدرسة الشهيد هشام بركات،وأميرة صادق اسماعيل - الأول مكرر - المجموع 409.5 - إدارة شرق كفر الشيخ - مدرسة كفر الزيات ثانوية بنات، محمد إبراهيم عبدالعزيز اسماعيل النجار - الأول مكرر- المجموع 409.5 - إدارة قلين - مدرسة قلين الثانوية بنين الجديدة،و مصطفى فتحى طه محمد - الأول مكرر -المجموع 409.5 - إدارة سيدى سالم - مدرسة سيدى سالم الثانوية بنين،و عبير السيد محمد الشوادى - الأول مكرر - المجموع 409.5 - إدارة بيلا - مدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات،أميرة عباس فوزى صالح حسين - الرابع مكرر - المجموع 408.5 - إدارة بلطيم - مدرسة برج البرلس الثانوية المشتركة.


>حزب النور بكفر الشيخ يشارك فى حملة حلوة يا بلدى بـ12 مدينة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365