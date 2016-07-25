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"صحة البرلمان" تجتمع اليوم لمناقشة تعديلات كادر العاملين بمهنة الطب

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"صحة البرلمان" تجتمع اليوم لمناقشة تعديلات كادر العاملين بمهنة الطب "صحة البرلمان" تجتمع اليوم لمناقشة تعديلات كادر العاملين بمهنة الطب
قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً، اليوم الاثنين، لمناقشة سبل مواجهة مرض "فيرس سى"، وما اتخذته الدولة المصرية من قرارات بشأن هذا الأمر.

وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع سيبحث أيضاً قانون 14 الخاص بكادر العاملين بمهنة الأطباء والتعديلات التى وضعتها عليه.

أيمن أبو العلا: عمليات التجميل لا تخضع للتأمين إلا حال وقوع حادث أو حريق
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