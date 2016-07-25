زوجة تطلب الطلاق بسبب"الشخير".. الزوج: دى حجة عشان القايمة والمؤخر والشقة

وقف الزوج "سليم.ب" أمام محكمة الأسرة بإمبابة يرد على ادعاءات زوجته "روفيدا.ن" بدعوى الطلاق للضرر التى أقامتها ضده وطالبت بالتفريق بينهم وادعت أنها تخشى أن لا تقيم حدود الله بالاستمرار معه، قائلاً "أعانى من مشكلة مرضية فى الجيوب الأنفية تتسبب فى إصدار صوت مزعج، لتواجه زوجتى ذلك بوضع حبوب منومة لى دون أن أدرى كادت أن تقضى على حياتى وتسببت فى دخولى للمستشفى".

وقال الزوج فى رده على الدعوى التى حملت رقم 7832 لسنة 2016، "تزوجتها بشكل تقليدى بعد أن رشحتها لى أختى فهى قريبة لزوجها، وبعدها تقدمت لها ومنحتها كل الامكانيات التى لم تكن تحلم بها، ولم أطالبها بشئ بسبب يسر حالتى المادية، وهو ما قابلته وأهلها بجشع لاحظه الجميع".

وأكمل سليم "عندما جمعنا منزل واحد، رأيت ما يخفيه الحياء المزيف الذى ظهر فى فترة الخطوبة التى امتدت لـ4 شهور، وصدمت بأنها لا تعاملنى باحترام، وتتحدث دائماً بصوت مرتفع، وتقوم أحياناً بسبى، وحاولت التغاضى عن كل تلك الأمور لكى لا أتسبب فى دمار منزلنا، الذى لم يمضى عليه سوى 3 شهور فقط".

وأضاف، "كانت تعامل أهلى بجفاء وتستغل فترة غيابى بالعمل وتقوم بطرد والدتى إذا أتت لزيرتنا، وعندما ذهبت لأهلها لاشتكى قيل لى نصاً: لو عايز تستحملها كمل ولو عايز تطلق أدفع القايمة والمؤخر والشقة تكتبها باسمها،فقررت الصبر معها".

وأكمل الزوج "كنت أعانى من مشكلة بسبب مرض فى الجيوب الأنفية والتى كانت تجعلنى أصدر صوت أثناء نومى، وهو ما قابلته زوجتى بإعطائى يومياً حبوب منومة دون علمى تسببت فى دخولى للمستشفى فى إحدى المرات بسبب الجرعة الزائدة، وعندها اتهمنى الأطباء بمحاولة الانتحار فاكتشفت ما كانت تفعله زوجتى فلجأت لأهلها فتعدوا على بالضرب، ولولا تقرير المستشفى ما كنت استطعت أثبات العنف الذى تعرضت له على يديهم".

وأضاف الزوج، "حررت محضر بقسم شرطة الطالبية، واتهمتها وأهلها بالتعدى على، ولكنها فى الأخير تساومنى على طلاقها بأن أدفع لها مبالغ مالية وتستولى على شقتى بعد كل ما فعلته لها، لأجدنى أخسر كل ما بنيته خلال سنوات على يد زوجة مفترية".

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