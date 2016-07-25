لمرضى الأنيميا.. 5 استخدامات للعسل الأسود من خارج الصندوق

تعتبر الأنيميا من أكثر الأمراض انتشاراً فى مصر والوطن العربى والسبب يعود إلى طبيعة التغذية التى تفتقر إلى كثير من العناصر المهمة، والاعتماد بشكل كبير على الأكلات السريعة، ليكون تناول العسل الأسود بشكل منتظم أول توصيات الطبيب لرفع معدل الحديد فى الدم، هذا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المعادن والفيتامينات.

ولأن هناك نسبة كبيرة لا تفضل طعم العسل الأسود، ولا تقبل على تناوله يقدم موقع "searchhomeremedy " 5 طرق مبتكرة من خارج الصندوق لعلاج انخفاض نسبة الحديد من الدم وعلاج " الأنيميا".

1- بالإمكان إعداد الخبز والفطائر فى المنزل بإضافة العسل الأسود إلى الوصفة لرفع قيمتها الغذائية.

>2- إضافة العسل الأسود إلى الشوفان وقطع الفواكه الطازجة لتصبح وجبة غذائية متكاملة غنية بالحديد والمعادن.

>3- تحضير شراب من الماء الدافئ الممزوج بالعسل الأسود وقطرات الليمون، يساعد على رفع الطاقة صباحاً بالإضافة إلى تعزيز نسبة الحديد فى الدم.

>4- عشاق الشاى والقهوة يمكنهم استبدال السكر الأبيض، بالعسل الأسود لتعزيز مستوى الحديد وتعويض عملية تكسير المعادن التى تحدث بسبب الكافيين.

>5- إضافة العسل الأسود إلى الزبادى سيمنحه طعما رائعا وتكون وجبة غذائية متكاملة فى الصباح أو المساء.

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