أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث التموين تضبط تاجرا قبل ترويجه 4.5 طن دقيق مجهول المصدر بالسوق السوداء

Google+ Print
مباحث التموين تضبط تاجرا قبل ترويجه 4.5 طن دقيق مجهول المصدر بالسوق السوداء مباحث التموين تضبط تاجرا قبل ترويجه 4.5 طن دقيق مجهول المصدر بالسوق السوداء
تمكنت مباحث من ضبط " أيمن س م " 42 سنة، تاجر دقيق بالسوق السوداء، وعثر داخل المخزن الخاص به، على كمية من الدقيق البلدى المدعم وزنت 4.5 طن دقيق مجهول المصدر .
> وتحــــرر عن ذلك المحضر رقـم 14238 جنح جزئيه قسم المطرية لسنة 2016 ، وتولت النيابة التحقيق.
>ضبط 30 جوال ذرة مجروشة غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع أغذية أطفال بطنطا
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه