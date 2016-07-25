مباحث التموين تضبط تاجرا قبل ترويجه 4.5 طن دقيق مجهول المصدر بالسوق السوداء

تمكنت مباحث التموين من ضبط " أيمن س م " 42 سنة، تاجر دقيق بالسوق السوداء، وعثر داخل المخزن الخاص به، على كمية من الدقيق البلدى المدعم وزنت 4.5 طن دقيق مجهول المصدر .إعلان - Ads إعلان - Ads
> وتحــــرر عن ذلك المحضر رقـم 14238 جنح جزئيه قسم المطرية لسنة 2016 ، وتولت النيابة التحقيق.
>ضبط 30 جوال ذرة مجروشة غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع أغذية أطفال بطنطا
>
>
> وتحــــرر عن ذلك المحضر رقـم 14238 جنح جزئيه قسم المطرية لسنة 2016 ، وتولت النيابة التحقيق.
>ضبط 30 جوال ذرة مجروشة غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع أغذية أطفال بطنطا
>
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