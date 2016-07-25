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الأعلى للقضاء الليبى يدعو خاطفى رئيس محكمة شمال طرابلس لإطلاق سراحه

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الأعلى للقضاء الليبى يدعو خاطفى رئيس محكمة شمال طرابلس لإطلاق سراحه الأعلى للقضاء الليبى يدعو خاطفى رئيس محكمة شمال طرابلس لإطلاق سراحه
دعا المجلس الأعلى للقضاء الليبى، خاطفى رئيس محكمة شمال طرابلس المستشار محمود أبو عميد، إلى إطلاق سراحه فورًا، دون أية شروط.

وأبدى المجلس- فى بيان مساء الأحد "كامل استيائه واستغرابه من تصرفات بعض التشكيلات المسلحة وممارستها عمليات الخطف والترهيب"، محملاً الخاطفين المسؤولية الكاملة وما يترتب على ذلك من آثار.

وأضاف "ندعو الجميع إلى المحافظة على هذا الكيان واحترام رجاله، فالقضاء ضمانة للجميع وهو على الحياد التام، والمجلس الأعلى للقضاء يؤكد بأن رئيس محكمة شمال طرابلس المخطوف هو مثال لرجال القضاء المحايد والنزية".

وشدّد المجلس الأعلى للقضاء فى بيانه على ضرورة احترام القانون واحترام الحريات والكف عن عمليات الحرابة والاحتراب، متابعًا: «إن القانون والقضاء سوف يطال الجميع ولن تبنى ليبيا ولن يستقر فيها الحال إلا إذا التزم الجميع بالمحافظة على السلم والأمن الأهلى والاجتماعى واحترام القانون والقضاء ورجاله».

كان مجهولون قد خطفوا المستشار محمد أبو عميد، منذ ثلاثة أيام بطرابلس، أثناء عودته من عمله إلى منزله، واقتادوه إلى جهة مجهولة.
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