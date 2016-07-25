اليوم.. نظر دعوى تطالب بإلزام الداخلية بالكشف عن الاسم الحقيقى لمتهم

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من حاتم طلعت محمد صاحب شركة انتاج فنى، والتى تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن الاسم الحقيقى لشخص يحمل اسمه ومتورط فى قضايا جنائية.

واختصمت الدعوى وزير الداخلية، حيث ذكرت أنه حدث تشابه أسماء بين مقيم الدعوى، وأخر متهم فى 5 قضايا جنائية .

وأضافت الدعوى، أن المدعى أرسل لوزارة الداخلية عدة خطابات طالبهم بالكشف عن الاسم الحقيقى للمتهم ولكنها لم ترد، وهو ما دفعه لإقامة دعواه أمام المحكمة .

وغرمت المحكمة فى نفس الدعوى وزارة الداخلية 200 جنيه لعدم ردها، وإيفاد المحكمة بالمستندات عدة مرات .

أولى جلسات دعوى إلغاء قرار وضع مالك عدلى بالحبس الانفرادى 3 أغسطس

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