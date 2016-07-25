نظر إعادة محاكمة 156 متهما بقضية "مذبحة كرداسة" اليوم

تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، تاسع جلسات إعادة محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم، فى أغسطس 2013، بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم، باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

> وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة.

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