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المعهد التكنولوجى للهندسة بالعاشر يفوز بالمركز الأول بمسابقة "الروبوتات"

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المعهد التكنولوجى للهندسة بالعاشر يفوز بالمركز الأول بمسابقة "الروبوتات" المعهد التكنولوجى للهندسة بالعاشر يفوز بالمركز الأول بمسابقة "الروبوتات"
حصل فريق المعهد التكنولوجى العالى للهندسة بمدينة العاشر من رمضان، على المركز الأول على مستوى الجمهورية، فى مسابقة "روبوكون" المتخصصة فى ابتكارات وتصنيع الربوتات بأنواعها، التى تقام سنوياً بمشاركة عديد من فرق ومجموعات طلاب كليات ومعاهد الهندسة على مستوى الجمهورية.

ويضم الفريق الحائز على المركز الأول فى المسابقة المحلية التى أقيمت على مستوى الجمهورية، برئاسة الدكتورة غادة السواح، كل من الطلاب، سراج الدين عزت، أحمد عاطف، محمد أحمد، مصطفى عرفات، أحمد زغلول، مصطفى محمود، عبد الرحمن عون، محمد حافظ، محمود البلقاسى، ويشرف عليهم المعيد بالمعهد العالى للتكنولوجيا مهندس محمد عادل.

وقال الطالب سراج الدين عزت، إنه من المقرر أن يسافر الفريق إلى مدينة بانكوك فى دولة تايلاند، منتصف شهر أغسطس المقبل، للمشاركة فى المسابقة الكبرى "روبوكون" بنهاية الشهر نفسه، تحت اسم "الطاقة النظيفة لتغذية العالم".

جدير بالذكر أن "روبوكون" مسابقة دولية سنوية برعاية وضيافة اتحاد إذاعات آسيا، انطلقت للمرة الأولى عام 2002 فى العاصمة اليابانية طوكيو، وفاز بها معهد كانازاوا التكنولوجى، كما فاز المعهد التكنولوجى لهندسة العاشر بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، عامى 2005 و2008.


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