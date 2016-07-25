6 علاجات منزلية للعطس .. الشمر والزنجبيل أهمها

العطس من الأشياء التي لا تحدث إلا نادرا، لكن الأمر قد يتعاظم عند بعض الناس، خاصة في فترة الصباح، ما يسبب لهم مشكلة حقيقية .

وفي هذا الإطار قدم موقع "بولد سكاي" الهندي عددا من الأطعمة المنزلية التي يمكنها تخليص الإنسان من عطس الصباح الباكر وهي :

1-الشاي ببذور الشمر : تمثل علاجا ناجعا للعطس

2-الفلفل الأسود : يساهم الأثر الحراق للفلفل في التخلص من الكحة الصباحية والعطس

3- الزنجبيل : يحتوي هذا المشروب علي ما يمكن أن يزيل هذا الأثر الذي يسبب العطس ، كما يمكن مضغ حبيبات الزنجبيل الخام لتحدث الأثر نفسه

4-شاي الكاموميل : له أثر مضاد للالتهاب ، كما أن له أثر يساعد علي التخلص من الكحة والعطس

5- الثوم : مضغ فص ثوم من الأشياء التي يمكن أن تمنع العطس لما له من فوائد جمه.

6- العسل والليمون : هذا الخليط له أثر كبير في علاج البرد ، كما يقضي على الكحة والعطس.