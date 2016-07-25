الجزائر تشارك فى تظاهرة القرية العالمية بدبى لموسم 2016-2017

تشارك الجزائر ممثلة بقطاع الصناعة التقليدية فى تظاهرة القرية العالمية فى دورتها الـ21 التى تستضيفها دبى خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى أبريل 2017.

وجاء فى بيان للوزارة المنتدبة المكلفة بالصناعة التقليدية الأحد أن مشاركة الجزائر فى هذه التظاهرة العالمية ستكون فرصة للتعريف بالمنتجات الحرفية الوطنية رفيعة النوعية وفضاء للاحتكاك بالحرفيين من مختلف الدول وكذا التعرف على تقنيات وخبرات جديدة فضلا عن التعريف بالجزائر كوجهة سياحية.

وذكر البيان أن الجزائر تشارك للمرة الأولى فى تظاهرة خارجية بعدد كبير من الحرفيين يصل إلى 100 حرفى تم ضبط مشاركتهم على خمس مراحل تدوم كل مرحلة شهرا كاملا مشيرا إلى أنها المرة الأولى أيضا التى يتم فيها "تمويل تظاهرة كليا برعاية من المؤسسات الجزائرية الخاصة وهذا دعما لتنمية صادرات المنتجات الصناعة التقليدية".

وأضاف البيان أن الجزائر تهدف من خلال المشاركة فى هذه التظاهرة العالمية إلى إعطاء دفع قوى لحركة التنمية التى يعرفها قطاع الصناعة التقليدية بهدف التوجه نحو تصدير منتجاته وكذا تماشيا مع السياسة الوطنية المرتكزة على تنويع المنتجات والصادرات خارج المحروقات.

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