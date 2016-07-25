بدء استخراج تأشيرات معاينة سكن حجاج السياحة وتوثيق العقود اليوم

أعلن ناصر تركى عضو اللجنة العليا للحج السياحى، عن بدء استخراج تأشيرات معاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود، اليوم الاثنين، بحد أدنى تأشيرة لكل 60 حاج، معلناً عن سفر اللجنة بمشاركة عدد من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة السياحة للأراضى السعودية للتفاوض والتعاقد مع المؤسسة الأهلية للطوافة، على الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة نهاية الأسبوع الجارى.

وقال "تركى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة طالبت من رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة مخاطبة البنك المركزى للسماح للشركات المنظمة لرحلات الحج بتحويل العملة بالسعر الرسمى للسعودية عن طريق البنوك أسوة بالجهات المنفذة لرحلات الحج "الداخلية – التضامن".

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