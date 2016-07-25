بالفيديو..الأول مكرر بكفرالشيخ: أطالب بتغيير التعليم المعتمد على الحفظ والتلقين

احتفل أهالى مركز سيدى سالم بتفوق مصطفى فتحى طه النويشى، الطالب بمدرسة "الصالحات" الثانوية بمركز سيدى سالم الثانوية، وحصوله على المركز الأول مكرر بمجموع 409.5 درجة، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وتوافد عدد كبير من الأهالى لمنزل أسرة مصطفى لتهنئته على تفوقه.

قال مصطفى فتحى طه النويشى "الأول مكرر علمى" لليوم السابع إنه سيلتحق بكلية الطب، محققاً أمل والده وأمله ليكون أحد الأطباء المشهورين، ليحذو حذو الدكتور مجدى يعقوب، مطالباً وزير التربية والتعليم، تغيير نظام التعليم ونظام الثانوية العامة الذى يعتمد على الحشو والحفظ، الذى لن يساعد على رقى تقدم الوطن أو بناء الإنسان المفكر.

وأضاف أنه كان يحرص على مراجعة دروسه، وكان يذاكر أكثر من 6ساعات يوميا، ويواظب على الدروس الخصوصية بجميع المواد، مطالباً بتعديل نظام القبول بالجامعات المصرية، ليلتحق كل طالب بالكلية حسب قدراته، ويعمل كل خريج فى مجال دراسته، لتستفيد الدولة بالخريجين فى مهنة يحبونها.

وقال مصطفى، أن الفضل فى تفوقه لأسرته التى دعمته بكل ما تملك، ومهما قالت فلن يوفى حقهم، مؤكداً أنه مدين لهم بحياته ويهى تفوقه لهم، مضيفاً أن الله كلل سهرهم ورعايتهم له بتفوقه، مؤكداً أنه تعلم من والده البذل والعطاء دون مقابل، وخدمة المجتمع والتمسك بالقيم وبأخلاقيات ديننا الحنيف، والعمل العام.

وأضاف مصطفى، أنصح كل طالب بالثانوية العامة، الاهتمام بمراجعة درسه منذ بداية العام، لايتلحق بالقسم إلا بما يتماشى مع قدراته، ليتوفق فيه، أن يحرص على أداء الصلاة فى وإقامتها ومداومة تلاوة القرآن الكريم لأنه يريح القلب ويدفعه للتفوق، ويحرص على متابعة دروسه فى المدرسة ليستفيد من معلميه، مطالباً وزير التربية والتعليم اتخاذ السبل لجذب الطلاب للمدارس ترغيباً لا ترهيباً، متمنياً أن تهتم الدولة بالعلماء المتفوقين.

قال والد مصطفى فتحى طه النويشى، أنه سعيد بتفوق نجله، متمنياً أن يكون طبيباً ناجحاً فى عمله، وأن يكون من بين أساتذة كلية الطب ويكون من بين أطباء المستشفى الجامعى، ليكون فى موقعاً يستطيع رعاية المرضى، خاصة أن المحافظة مبتلى أهلها بالأمراض الفتاكة لوقوعها فى نهايات مصابات المياه.

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