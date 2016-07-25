بالفيديو والصور..الأولى مكرر بكفرالشيخ: أطالب بالاهتمام بالمتفوقين والعلماء

عمت الفرحة أسرة أميرة صادق إسماعيل صادق، الطالبة بالمدرسة الثانوية للبنات القديمة بكفر الشيخ، والحاصلة على المركز الأول مكرر فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5درجة، ولم تتمالك أسرة أميرة نفسها فغلبها البكاء من شدة الفرحة.

قالت أميرة، توقعت حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ولم تهتم بتسريب الامتحانات أو بقرارات الوزير بتأجيل بعض الامتحانات لأنها مستعدة فى كل وقت لأداء الامتحانات، مؤكدة أنها تطالب وزير التربية والتعليم، اتخاذ اجراءات أكثر حزماً لمنع تسريب الامتحانات، وأن يغير وزير التعليم العالى نظام القبول بالكليات من التنسيق للقدرات، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى سماع صوت زير التربية التعليم لتهنئتها.

أضافت إنها تتمنى مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتطالبه بالاهتمام بالمتفوقين والعلماء لأنهم أساس نهضة الأمم، مشيرة إلى أنها تهدى تفوقها لوالدها معلم اللغة العربية، ووالدتها المدرسىة بالمدرسة الثانوية التجارية، ومهما قالت عن دعمهما لها، فلن تفى لهما حقهما عليها، مؤكدة إنها ستلتحق بكلية الطب لتكون معيده بها.

وقال صادق إسماعيل صادق، خبير اللغة العربية، أنه سعيد لأن الله كلل مجهود نجلته أميرة ومجهود الأسرة بتفوقها، لتكمل فرحتنا بشقيقتها نورهان الطالبة المتفوقة بالفرقة المرحلة الثالثة بكلية العلوم والثروة السمكية بجامعة كفر الشيخ، وشقيقها أحمد الطالب بالصف الأول الإعدادى، وأتوقع تفوقه فى الثانوية العامة على خطى أميرة.



>

أميرة ووالدها ووالدتها وشقيقتها نوهان وخطيب شقيقتها وشقيقها أحمد



>

أميرة الأولى مكرر



>

أميرة الدها خبير اللغة العربية



>

أميرة وأسرتها ومديرية مدرسة البنات القديمة بكفر الشيخ

بالصور والفيديو.. محافظ كفرالشيخ يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات

>