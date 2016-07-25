لمن أهدت ريهانا حفلها في ليون؟

أعربت النجمة العالمية ريهانا Rihanna عن حزنها وأسفها الشديد لوقوع الكثير من الضحايا في مدينة نيس الفرنسية، وذلك قبل نهاية حفلها في مدينة ليون ضمن جولتها Anti World Tour، حسب ما ذكرت مجلة Le Parisien.

وأضافت المجلة أن ريهانا، البالغة من العمر 28 عاماً، تذكرت ضحايا نيس قبل دقائق من نهاية الأمسية وقالت: "لقد سرقوا منا حفلنا الأسبوع الماضي، أخرجوا هواتفكم وأخرجوا أعلامكم، تذكروا الضحايا"، ثم أنهت الأمسية بأغنيتها الشهيرة Diamonds.

أقيم حفل ريهانا في الملعب الجديد لليون تحت مراقبة أمنية مشددة تحسبا لأي أعمال إرهابية محتملة.

يشار الى ان ريهانا ألغت خلال الأيام القليلة الماضية حفلاً موسيقياً كانت ستحييه في مدينة نيس، بعد الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 84 شخصاً خلال الإحتفال بيوم الباستيل وهو العيد الوطني الفرنسي.

وكتبت ريهانا عبر صفحتها على موقع انستقرام: "بسبب الأحداث المأساوية، حفلتي لن تمضي قدماً كما كان مخططا لهاً. قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم".

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