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مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تنظم احتفالية لتكريم جمال علام الخميس

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مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تنظم احتفالية لتكريم جمال علام الخميس مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تنظم احتفالية لتكريم جمال علام الخميس
تقيم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر بقيادة حفنى بركات حفنى وكيل الوزارة، الخميس المقبل، احتفالية كبرى بنادى التجديف والرياضات المائية لتكريم جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، وذلك تقديراً لجهوده فى قيادة الجبلاية، وتحدى كافة العقبات التى واجهت الإتحاد طوال السنوات القليلة الماضية خاصة عقب أحداث استاد بورسعيد.

ومن جانبه قال حفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، إن حفل التكريم سوف يأتى من منطلق التقدير لمجهوات جمال علام ابن محافظة الأقصر.

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