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القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى عزل رئيس هيئة الرقابة الإدارية

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القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى عزل رئيس هيئة الرقابة الإدارية القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى عزل رئيس هيئة الرقابة الإدارية
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من الدكتورة نهلة قنديل رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة السويس، والتى تطالب فيها بعزل اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، طبقاً لقانون الهيئات الرقابية الجديد.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٠٥٢٥ لسنة ٧٠ قضائية رئيس الجمهورية، حيث ذكرت الدعوى أن المدعية تطالب بتطبيق قانون الهيئات الرقابية رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، والذى أوضح حالات الإعفاء من المنصب، لإخلال اللواء محمد عرفان بالواجب الوظيفى، وفقاً لقانون تنظيم الرقابة الإدارية، وذلك لما تعرضت إليه من أضرار مادية ومعنوية.

كما طالبت الدعوى بعزل كلاً من اللواء حسن خليل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، وحسنى موسى حسين القائم بأعمال الإدارة المركزية بمحافظات القناة وسيناء.

وأوضحت عريضة الدعوى ان المدعية خاطبت رئيس الجمهورية وقدمت له ملفات الفساد لكلاً من رئيس الرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بينما قدمت للمحكمة مستندات مع عريضة الدعوى تفيد بالأضرار التى لحقت بها بسبب قرار رؤساء الأجهزة الرقابية المذكورة فى الدعوى.


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