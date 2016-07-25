صراع الصفقات – ميرور: أرسنال يرصد 75 مليونا لمحرز ولاكازيت

قالت صحيفة "دايلي ميرور" الإنجليزية إن أرسنال يخطط لصرف 75 مليون جنيه إسترليني لضم رياض محرز نجم ليستر سيتي وألكسندر لاكازيت مهاجم ليون.

ويرغب أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال في تعزيز خياراته الهجومية قبل بدء الموسم الجديد، إذ أنه تحدث في وقت سابق وقال إنه ينوي صرف الكثير من الأموال إن وجد اللاعب الصحيح.

وكان محرز قد اختير كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة المحترفين بعد مساهمته في تتويج الثعالب بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وقال جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون في وقت سابق إن أرسنال لم يتقدم بعرض بعد من أجل ضم ألكيساندر لاكازيت مهاجم الفريق، موضحا أن اللاعب قد يستمر مع فريقه خلال الموسم المقبل.

لكن تقرير الصحيفة الإنجليزية قال إن المدفعجية مستعدون لضم مهاجم ليون وصانع ألعاب ليستر سيتي بدفع ذلك المبلغ الكبير الذي يغطي قيمتهما.