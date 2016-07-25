أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير النقل يشكل لجنة لتحديد احتياجات ورش السكة الحديد لتطويرها

Google+ Print
وزير النقل يشكل لجنة لتحديد احتياجات ورش السكة الحديد لتطويرها وزير النقل يشكل لجنة لتحديد احتياجات ورش السكة الحديد لتطويرها
قرر الدكتور جلال سعيد وزير النقل تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات لتحديد احتياجات ورش السكة الحديد سواء الخاصة بأعمال الصيانة أو الانتاجية، من أجل تطويرها وتحديثها، على أن تقوم اللجنة بالمرور على الورش ورصد احتياجات كلاً منها على حدة.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن اللجنة مكلفة بوضع تصور لتطوير ورش السكة الحديد، وتحديد مشاكلها والمعوقات التى تواجهها، لافتاً إلى أنها بدأت فعلياً فى المرور على الورش المنتشرة على مستوى الجمهورية من أجل إعداد تقريرها.

وزير النقل يمنح مسئولى هيئة الطرق مهلة شهر للانتهاء من "القاهرة ـ السويس"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365