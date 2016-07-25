وزير النقل يشكل لجنة لتحديد احتياجات ورش السكة الحديد لتطويرها

قرر الدكتور جلال سعيد وزير النقل تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات لتحديد احتياجات ورش السكة الحديد سواء الخاصة بأعمال الصيانة أو الانتاجية، من أجل تطويرها وتحديثها، على أن تقوم اللجنة بالمرور على الورش ورصد احتياجات كلاً منها على حدة.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن اللجنة مكلفة بوضع تصور لتطوير ورش السكة الحديد، وتحديد مشاكلها والمعوقات التى تواجهها، لافتاً إلى أنها بدأت فعلياً فى المرور على الورش المنتشرة على مستوى الجمهورية من أجل إعداد تقريرها.

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