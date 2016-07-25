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صراع الصفقات – تقرير: إيفرتون يعوض رحيل ستونز بمدافع بورتو

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صراع الصفقات – تقرير: إيفرتون يعوض رحيل ستونز بمدافع بورتو صراع الصفقات – تقرير: إيفرتون يعوض رحيل ستونز بمدافع بورتو

حدد إيفرتون هدفه في سوق الانتقالات لتعويض جون ستونز الذي يتجه للرحيل عن النادي متجها إلى مانشستر سيتي.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية إن إيفرتون يجهز عرضا بقيمة 12.5 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم بورنو مارتينس إيندي مدافع بورتو.

وشارك مارتينس إيندي في 71 مباراة ضمن كل المسابقات مع بورتو منذ انضمامه إلى فريق "التنانين" في صيف 2014 قادما من فينوورد بمبلغ 7.7 مليون يورو.

كما يسعى إيفرتون أيضا لضم كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، لكنه يخشى أن يخسر السباق أمام تشيلسي المهتم بخدمات الدولي السنغالي والأقرب لضمه.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي.) قد نشرت تقريرا قالت فيه إن ستونز يفضل الانضمام لنادي مانشستر سيتي رغم العروض الكثيرة التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

وتلقى ستونز البالغ من العمر 22 عاما عروضا من أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي، لكنه يفضل اللعب في مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

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