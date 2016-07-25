مورينيو: يونايتد طالبوني بالنجاح في 3 سنوات.. وهذا كان ردي

طلبت إدارة مانشستر يونايتد من جوزيه مورينيو المدير الفني أن يعود الفريق لسابق عهده بطلا خلال 3 سنوات.. فجاء رد المدرب البرتغالي استثنائيا.

وقال مورينيو إنه يرغب في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع الشياطين الحمر، مشيرا إلى أن التواجد ضمن الأربعة الكبار بجدول الترتيب ليس هدفا.

وتولى مورينيو تدريب مانشستر يونايتد خلفا للويس فان جال المدرب المقال خلال شهر مايو الماضي، وأبرم الفريق عددا من الصفقات إذ ضم إريك بايي مدافع فياريال وهنريك ميخيتاريان صانع الألعاب من بروسيا دورتموند وزلاتان إبراهيموفيتش والذي لم يكن مرتبطا بأي فريق.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "صن" لمورينيو "أريد أن أكون بطلا للدوري. التواجد ضمن الأربعة الكبار ليس هدفا، نريد أن نلعب لكي نكون أبطالا".

وتابع "لكن منذ اليوم الأول لا أريد أن أختبئ خلف الموسم السيء أو عدم المشاركة بدوري أبطال أوروبا لأقول إننا نريد أن ننهي الموسم ضمن الأربعة الكبار".

واستطرد "رسالة إد وودوارد المدير التنفيذي للفريق والإدارة هي لديك أعوامك الثلاثة، قم بعملك، وطور الفريق، وأعدنا حيث ننتمي خلال تلك المدة".

وأتم "رسالتي كانت أنني أريد أن أفوز باللقب منذ موسمي الأول".

وربطت عدد من التقارير مانشستر يونايتد بضم بول بوجبا من يوفنتوس بمبلغ 120 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في العالم.