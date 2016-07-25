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قائد ليستر: ولماذا يرحل فاردي عن الفريق؟

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قائد ليستر: ولماذا يرحل فاردي عن الفريق؟ قائد ليستر: ولماذا يرحل فاردي عن الفريق؟

هل هناك سبب مقنع يجعل جيمي فاردي يرحل عن ليستر سيتي؟ قائد الفريق وس مورجان يرى أن الإجابة هي لا، لا يوجد.

وكانت عدد من التقارير قد ربطت أرسنال بضم فاردي خلال سوق الانتقالات الصيفية، لكن فاردي رفض ذلك وجدد عقده مع ليستر سيتي.

وفي تصريحات نقلتها (إي. إس. بي. إن.) لمورجان قال: "جيمي مر بموسم رائع، من المتوقع أن تهتم الأندية بضمه، لكنه ربط نفسه بليستر الآن وهو أمر رائع للجماهير واللاعبين والفريق".

وأضاف "لقد أثبت نفسه في مرحلة كبيرة، وبلا شك بإمكانه تكرار ذلك لأنه أكثر ثقة الآن".

وأتم "حتى على الصعيد الدولي مع إنجلترا شكل تهديدا للخصوم، وفي ليستر أثبت نفسه، نحن سندافع عن اللقب. لا يوجد سبب له لكي يغادر الفريق".

وساهم فاردي في تتويج ليستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 24 هدفا خلال 36 مباراة لعبهم.

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