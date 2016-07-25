تناول الطعام ببطء يساعد على فقدان الوزن وتعزيز عملية الهضم

قد يتناول الكثير من الأشخاص الطعام بشكل سريع، مما يؤثر سلبيا على الصحة ويؤدى إلى زيادة الوزن وصعوبة عملية الهضم، لكن وجد أن تناول الطعام ببطء صحى ويساعد على إنقاص الوزن وزيادة عملية الهضم.

وفى هذا الإطار ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن تناول الطعام ببطء يساعد على إنقاص الوزن ويساعد على امتصاص الجسم للمواد الغذائية بشكل أكثر فاعلية، ويعمل على تعزيز عملية الهضم، حيث أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام ببطء يشعرون بالشبع بشكل سريع، وهذا بدوره يساعد على خفض الوزن.

لذا يقدم التقرير بعض الخطوات لإنقاص الوزن وتعزيز عملية الهضم بشكل جيد، وتتضمن الآتى:

>1. مضغ الطعام بشكل صحيح: وذلك من خلال مضغه ببطء، فهذا يساعد على تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الأسنان.

2. تجنب الشعور بالجوع الشديد: عندما تكون جائعا للغاية قد ترغب فى تناول الكثير من الطعام، وبالتالى يصبح من الصعب مضغ الطعام ببطء، لذا فمن الأفضل الحفاظ على تناول وجبات خفيفة مثل الفاكهة الجافة أو الفاكهة الطازجة، وذلك لمنع الجوع الشديد وتساعد على تناول الطعام بكميات أقل.

3.من الأفضل تناول الطعام بملعقة أو شوكة، فهذا يساعد على تناول الطعام ببطء وبكميات أقل.

4. استهلاك تناول الأطعمة الغنية بالألياف: وتشمل هذه الأطعمة الآتى الخضراوات والفاكهة والمكسرات، لأنها تتطلب الكثير من المضغ.

5. خذ نفسا عميقا عدة مرات أثناء تناول الطعام، بحيث يمكنك التركيز على الطعام ببطء أكثر، مما يساعد على تسريع عملية الهضم وإنقاص الوزن بطريقة أكثر فاعلية.

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