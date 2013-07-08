شعر السلطانة هيام بـ 350 ألف دولار

أعربت شركة إيلدور العالميّة عن تمسّكها بالممثلة التركيّة مريم أوزيرلي وجهاً إعلاميّاً لها ولمنتجاتها المتخصّصة بالشعر، وقامت بزيادة أجرها ليصبح نصف مليون ليرة تركيّة، أي ما يوازي 350 ألف دولار، من أجل دفع "السلطانة" إلى العودة إلى تركيا أو لقبول استكمالها تصوير الإعلانات لمنتجاتها، حتّى لو تمّ ذلك في ألمانيا بتكلفة ماليّة أعلى. ومريم أوزيرلي بعد تعافيها مؤخّراً، بدأت تدرس العرض جيّداً، مقدّرة تمسّك الشركة بها حتّى النهاية وإصرارها على تمديد عقدها معها لسنة أخرى، خصوصاً أنّ إعلانها التلفزيونيّ لاقى قبولاً جماهيريّاً كبيراً، حيث تظهر فيه بشخصيّتها الحقيقيّة كممثلة تركيّة مشهورة، تسعى المراهقات للحصول على لمعان ووهج شعرها الطبيعيّ الجميل بمستحضرات طبيعيّة.

وقد قوبل تمسّك الشركة بـ"السلطانة" باستحسان وتقدير آلاف المعجبين بها، وانتقدوا الجهة المنتجة لمسلسل "حريم السلطان" التي لم تعلن عن أيّ محاولة لاسترضائها ورفع أجرها، بل قامت بعد سفر مريم إلى ألمانيا بإلغاء حجز غرفتها بالفندق، لتوفّر بعض النفقات الزهيدة التي لا تستحقّ الذكر.

22- الشركة العالمية متمسّكة بالسلطانة هيام وجهاً إعلاميّاً لها

23- تسعى المراهقات للحصول على لمعان شعر السلطانة الطبيعيّ

24- انسحابها من "حريم السلطان" لم يهزّ مكانتها الإعلانيّة

25- بدأت تدرس العرض جيّداً