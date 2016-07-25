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البرلمان الليبى يعقد جلسة لمناقشة نتائج الحوار الوطنى الذى عقد فى تونس

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البرلمان الليبى يعقد جلسة لمناقشة نتائج الحوار الوطنى الذى عقد فى تونس البرلمان الليبى يعقد جلسة لمناقشة نتائج الحوار الوطنى الذى عقد فى تونس
قال عضو مجلس النواب الليبى سعد المريمى، إنه من المفترض عقد جلسة للبرلمان اليوم الاثنين، متوقعاً أن يكون مخرجات الحوار الليبى الذى عقد فى تونس إضافة لملف الوجود الفرنسى فى بنغازى على جدول الأعمال.

وأضاف المريمى، فى تصريح صحفى اليوم الأحد أن عقد هذه الجلسة متوقف على اكتمال النصاب القانونى لعقد الجلسة مرجحا فى ذات الوقت عدم تحقق ذلك.

وأوضح "المريمى" أن الأحداث التى حصلت فى طرابلس والمظاهرات التى خرجت ضد المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق الوطنى لها تأثيرات جانبية على المشهد السياسى، وعلى حضور أعضاء البرلمان للجلسات.
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