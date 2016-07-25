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منظمة أمريكية تستخدم الفن لجعل أجنحة الأطفال بالمستشفيات أقل ترويعاً

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منظمة أمريكية تستخدم الفن لجعل أجنحة الأطفال بالمستشفيات أقل ترويعاً منظمة أمريكية تستخدم الفن لجعل أجنحة الأطفال بالمستشفيات أقل ترويعاً
تستخدم منظمة (آر إكس آرت) الفن لجعل المؤسسات الطبية أقل ترويعاً للمرضى الصغار.

واستعانت المنظمة بفنانين معاصرين لوضع أعمال أصلية داخل أجنحة الأطفال فى المستشفيات والمراكز الطبية بمختلف أرجاء البلاد.. على الجدران والأسقف والأرضيات وحتى الأجهزة والمعدات الطبية.

الأسبوع الماضى رسم الفنان الشهير جوزيه بارلا جدارية تجريدية متعددة الطبقات على سور حديقة فوق سطح إحدى المؤسسات العلاجية فى مانهاتن العليا والمتخصصة فى علاج الأطفال المصابين بفيروس اتش أى فى المسبب لمرض الإيدز.

أسست ديان براون منظمة (آر إكس آرت)، حيث نمت الفكرة بداخلها بعدما تعرضت لتجربة أشعة مقطعية خانقة.

مولت براون عملاً لفنانها المفضل، ونسيت تجربة الماكينة الضيقة (جهاز الأشعة).

وبعد ذلك كلفت فنان البوب جيف كونز بتزيين جهاز أشعة مقطعية بشخصيات قرد فى أحد مستشفيات ولاية إلينوى.

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