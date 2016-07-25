طقس شديد الحرارة وتحذير من تدني الرؤية الأفقية

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من الرياح النشطة المثيرة للأتربة وتـــــدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 مــــتر في بعـــض المناطق وكذلك ارتياد البحر بسبب اضطرابه.

وتوقع المركز أن يسود الدولة اليوم طقس مغبر بوجــــه عام، وحار إلى شـــــديد الحرارة على معظم المناطق، وغائم جزئياً على المــــناطق الشرقية والجنوبية مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية قد يصاحبــها سقوط بعض الأمطار، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، وتكون مثيرة للغــــبار والأتربة وتؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، خاصة على المناطق المـــكشوفة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى على المناطق الساحلية ما بين 44 إلى 48 درجة مئوية، وعلى المناطق الداخلية ما بين 47 إلى 49 درجة، وعلى المناطق الجبلية ما بين 35 إلى 38 درجة، فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى على المناطق الساحلية ما بين 30 إلى 34 درجة مئوية، والمناطق الداخلية ما بين 28 إلى 33 درجة، وعلى المناطق الجبلية 26 إلى 31 درجة مئوية.

ويسود الدولة غداً طقس مغبر بوجه عام، وحار إلى شديد الحرارة على معظم المناطق، وغائم جزئياً على المناطق الشرقية والجنوبية مع فرصة لتكون بعض السح الركامية، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجعه عام، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني معدل الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المنشورة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وبحر عمان.