بالفيديو والصور.. أغانى وطنية فى ذكرى الثورة بـ"ثقافة جنوب سيناء"

نظم قصر ثقافة طور سيناء، التابع لفرع ثقافة جنوب سيناء، احتفالية كبرى لموسيقى العربية بمدينة الطور بحضور الأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة، مساء أمس الأحد، بالساحة الخارجية لقصر الطور.



>أغانى وطنية فى ذكرى الثورة بـ"ثقافة جنوب سيناء" by youm7

يأتى ذلك فى إطار احتفالات "ثقافة جنوب سيناء" بالذكرى الـ 64 لثورة 23 يوليو، وحرصاً من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. سيد خطاب، على المشاركة المجتمعية للأهالى فى الإحتفالات والأعياد والمناسبات الوطنية.

من جانبه صرح عبد المنعم حلاوة، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، إن تلك الاحتفالية ضمن عدة احتفالات ستقام بجميع مدن محافظة جنوب سيناء خلال شهر يوليو الجارى، احتفالاً بذكرى الثورة مع الأهالى.

بدأ الحفل بعرض موسيقى لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو مصطفى طراد، وتقديم العديد من التابلوهات الغنائية الرائعة منها "عاش مصر يا أم الدينا.. لفى البلاد"، غناء المطربين طارق السعيد ويوسف المصرى وآية صلاح و إعداد محمد محمدى، وإدارة الإعلام بفرع ثقافة جنوب سيناء.



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عازف الجيتار أثناء الحفل



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أعضاء فرقة الموسيقى العربية



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المواطنين أثناء الاحتفال

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