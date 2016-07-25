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السيطرة علي حريق نشب بحشائش متاخمة لورش السكك الحديد بالمنيا

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السيطرة علي حريق نشب بحشائش متاخمة لورش السكك الحديد بالمنيا السيطرة علي حريق نشب بحشائش متاخمة لورش السكك الحديد بالمنيا
تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة علي حريق محدود نشب بالحشائش المتواجدة على حافة الإبراهمية المجاورة لورش السكه الحديد بمنطقة الإضافية وبالقرب من موقف ميكروباصات المراكز، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو وفيات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنيا، بنشوب حريق محدود بمنطقة الإضافية بالقرب من ورش السكك الحديدية، إنتقلت سيارات الدفاع المدنى والإسعاف وتبين نشوبه بالأعشاب الكائنة على حانبى ترعة الإبراهيميه، تم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده إلى الأماكن المجاورة، تم التحفظ على مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائى وتحرر محضراً بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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