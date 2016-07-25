وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الصحابى بأسوان اليوم

يضع الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، اليوم الاثنين، حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الصحابى بمدينة أسوان، بتكلفة 103 ملايين جنيه.

وأكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أن المشروع يستهدف إنشاء عدد 12 عمارة سكنية بارتفاع أرضى و5 أدوار توفر عدد 576 وحدة ويتم تنفيذ المشروع على مراحل متتابعة، حيث يتم استغلال الأراضى التى يتم إخلاؤها فى كل مرحلة فى إنشاء الوحدات الجديدة بالمرحلة التى تليها، موضحاً بأن المشروع يستفيد منه حوالى 354 أسرة بإجمالى عدد سكان حوالى 2288 نسمة.

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