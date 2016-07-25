أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الصحابى بأسوان اليوم

Google+ Print
وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الصحابى بأسوان اليوم وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الصحابى بأسوان اليوم
يضع الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، اليوم الاثنين، حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الصحابى بمدينة أسوان، بتكلفة 103 ملايين جنيه.

وأكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أن المشروع يستهدف إنشاء عدد 12 عمارة سكنية بارتفاع أرضى و5 أدوار توفر عدد 576 وحدة ويتم تنفيذ المشروع على مراحل متتابعة، حيث يتم استغلال الأراضى التى يتم إخلاؤها فى كل مرحلة فى إنشاء الوحدات الجديدة بالمرحلة التى تليها، موضحاً بأن المشروع يستفيد منه حوالى 354 أسرة بإجمالى عدد سكان حوالى 2288 نسمة.

بالفيديو والصور.. محافظ أسوان يقدم التهنئة للأولى على الثانوية العامة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد