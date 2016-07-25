تفعيل جهاز البصمة لحضور وانصراف أطباء جميع المراكز والمستشفيات بالقليوبية

أكد الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تقرر تفعيل جهاز البصمة فى حضور وانصراف جميع الأطباء والصيادلة والممرضين والإداريين، على مستوى جميع المراكز الصحية والمستشفيات بنطاق المحافظة وذلك بناء على تعليمات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإقليم.

وقال الحفناوى فى تصريح صحفى إن قرار تفعيل نظام البصمة جاء لتحقيق الانضباط وتشديد الرقابة فى مواعيد الحضور والانصراف بكافة المستشفيات والمراكز الصحية بالقليوبية، مشيرا إلى أنه تم إحالة 103 أطباء وصيادلة و5 إداريين بمستشفى طوخ المركزى للشئون القانونية بالمديرية لتأخرهم فى الحضور، وكذلك تم تحويل 65 طبيبا وصيدليا و11 إداريا للتحقيق بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة لتأخرهم والخروج بدون إذن، كما تمت إحالة 21 طبيبا و11ممرضة و7 إداريين بمستشفى قليوب المركزى للشئون القانونية بالمديرية.

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