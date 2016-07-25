الدقهلية تستعد لتشييع جثمان شهيدين خلال عمليتين إرهابيتين فى سيناء

تستعد محافظ الدقهلية، لتشييع جثمان اثنين من أبنائها، استشهدوا خلال عمليتين إرهابيتين مختلفتين، حيث استهدف مجموعة من الإرهابيين الرائد أحمد حسن، أثناء عودته من مقر عمله بالعريش داخل سيارته الخاصة، وأطلقوا النار عليه.

ومن المقرر تشييع الجثمان بمسقط رأس الشهيد بناحية سندوب بالمنصورة وسوف تقام جنازة عسكرية للشهيد بمقر اكاديمية الشرطة.

بينما استشهد أحد الجنود خلال عملية إرهابية بناحية بسيناء، ومن المقرر تشييع جثمانه بمسقط رأسه بمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

العثور على جثة مجهولة أسفل كوبرى جديلة بالمنصورة

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