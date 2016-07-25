اليوم.. الحكم فى الدعوى المطالبة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين

تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام إبراهيم، حكمها فى الدعوى المطالبه بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين

كانت نقابة الصحفيين المستقلين، وصحفى عضو جمعية عمومية مشتغلين، قد أقاموا دعوى قضائية مستعجلة ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة.

>وحملت الدعوى رقم 1426، وجاءت على خلفية أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، بعد اقتحام الشرطة لمبني النقابة في الأول من مايو الجاري، والقبض علي الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها.

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